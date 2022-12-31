



Бени Ганц в последний день работы выселил пресс-секретаря “Оцма Йегудит”

Уходящий министр обороны успел объявить форпост Рамат-Мигрон в Самарии закрытой военной зоной. Туда прибыли солдаты ЦАХАЛ, которые приказали поселенцам покинуть местность.



Указ был подписан за несколько часов до приведения к присяге нового правительства. На форпосте обитает пресс-секретарь “Оцма Йегудит”, поэтому Бен-Гвир в пятницу со всей силы обрушился на Ганца.



“Ганц сидит на пленуме и проповедует о государственности, а с другой стороны, уже после назначения нового министра обороны осуществляет антидемократический захват”, – заявил Бен-Гвир. “Приказ о закрытии военной зоны является антидемократическим переворотом тех, кто потерял власть, и прямым продолжением войны, которую Ганц объявил еврейским поселениям”.



По словам правых поселенцев, жителям форпоста дали 10 минут на эвакуацию.



Рамат-Мигрон был основан в 2008 году и разрушен по решению израильского суда примерно через год. С тех пор поселенцы периодически снова заселяются здесь и проводят акции против окрестных арабских деревень и израильских солдат.