



Бени Ганц предлагает изменить систему выборов в Израиле





Прошло несколько месяцев после выборов в Кнессет, и хотя правительству еще три с половиной года до конца срока полномочий, в блоке "Ха-Махане ха-мамлахти" уже готовятся к следующим выборам.



Теперь выясняется, что блок выдвигает новый вариант голосования, который может существенно изменить процедуру выборов в Кнессет, и изменит способ отбора самих членов Кнессета.



Предложение, представленное Бенни Ганцем и членами его фракции и получившее прозвище "датский закон", направлено на то, чтобы позволить гражданам напрямую влиять на состав членов партии, которую они поддерживают, путем ранжирования кандидатов в списке и фактически определяя его состав.



Этот метод известен как "полуоткрытый бюллетень" и должен дать партии, баллотирующейся в Кнессет, возможность не определять порядок своего списка, а представить кандидатов общественности, когда в день выборов в Кнессет сторонники партии должны будут проранжировать список.



Кардинальное изменение должно позволить партии, желающей, чтобы ее сторонники определили членов Кнессета, которые будут формировать и представлять ее в Кнессете, без создания "партийных центров" во время праймериз.





Этот шаг должен также нейтрализовать перекос, создаваемый во многих местах функционерами, которые голосуют на праймериз, но на всеобщих выборах выбирают другую партию.



Поскольку речь идет о законодательстве, которое изменит всю избирательную систему, в блоке не испытывают оптимизма по поводу того, что законопроект пройдет, но для них это вектор направления с целью повышения "демократизации" партии.

