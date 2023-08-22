



Бени Ганц поддерживает арабов, которые служат в армии

Депутат Кнессета Бени Ганц, председатель партии “а-Маханэ а-Мамлахти”, заявил в понедельник, что поддерживает интеграцию израильских арабов в Армию обороны Израиля или в другую форму национальной или гражданской службы.



В интервью арабо-израильскому телеканалу Hala TV Ганц заявил, что "эпоха, когда половина людей служит другой половине, или половина общества служит другой половине общества, закончилась. Этого больше не может быть. Поэтому я предложил очень широкую схему службы. Есть военная служба, есть служба безопасности, есть возможность служить в экстренных службах, есть возможность служить в центральных социальных и общественных службах, которые признаны государством... И люди должны будут выбирать, где они будут служить".



Ганц представил основу своей точки зрения и ее применение ко всем слоям израильского общества, включая харедим и арабов: “Есть три принципа: равенство, то есть каждый служит какое-то минимальное количество времени, и сверх этого дифференциация и прогрессивность. Чем более воинственны вы или чем дольше вы служите, тем больше поправок вы получаете. Основа — это эгалитарная основа. Она содержит общество в целом, она содержит общество харедим, она также должна содержать арабское общество”, — добавил он.



Говоря о феномене преступности и насилия в арабском обществе, Ганц сказал: "Это проблема премьер-министра. Это не проблема кого-то другого. Это не какой-то мелкий отраслевой вопрос, которым должен заниматься министр. Мы должны убедиться в том, что ведется очень сильная борьба с преступностью, посредством сильной работы полиции, усиления на местах, укрепления системы расследований и разведки, а также укрепления судебной системы, принуждения и наказания, вытекающих из этого вопроса".



В этом контексте Ганц отметил, что “можно интегрировать ШАБАК в некоторые из этих задач” и что наряду с борьбой с преступностью “нам нужна конструктивная рука, которая занимается образованием, инфраструктурой, строительство, которое занимается государственным обслуживанием жителей”.



"Такое впечатление, что 20% общества игнорируется, и к этому Смотрич, который сокращает сотни миллионов. Что это за катастрофа? Это преступное пренебрежение. Это провал этой страны, этого крайнего и злобного правительства, и необходимо сделать все, чтобы остановить это", - сказал Ганц.



Кроме того, Ганц выразил надежду, что между Израилем и Саудовской Аравией будет подписано дипломатическое соглашение, что станет “большим и позитивным шагом вперед”.



