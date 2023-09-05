



Бени Ганц о переговорах: Есть о чем поговорить, но сейчас не с кем говорить

Наш долг – приложить все усилия для решения фундаментальных проблем, сохраняя при этом наши принципы. Об этом заявил лидер ”Махане-мамлахти” Бени Ганц в обращении к членам своего блока вечером 5 сентября.



Ганц сообщил, что рассмотрел предложение о компромиссе, поступившее от президента Ицхака Герцога, но не верит, что Нетаниягу сможет пойти на такое соглашение.



“Наша цель не в том, чтобы способствовать конституционному кризису. Президент Герцог представил мне план, который, по его словам, был согласован с премьер-министром. Это не розовые мечтания, но это основа для обсуждения”, – сказал Ганц. “Есть о чем поговорить, но сейчас не с кем говорить”.



“Очевидно, что Израилем управляет правительство крайнего меньшинства”, – добавил политик, назвав членов коалиции “сжигателями амбаров, которые не сложили свои факелы”.



Ганц призвал Нетаниягу распустить правительство и провести новые выборы.



“Это правительство не способно управлять страной. Нетаниягу должен распустить Кнессет, а Государство Израиль должно пойти на выборы, которые позволят исцелить израильское общество”, – считает он.



“Ликуд” отреагировал на выступление оппозиционера.



“Ганц продолжает бойкотировать переговоры и снова уклоняется от любых попыток достичь соглашения”, – заявили в партии. “Ноль лидерства, ноль государственного мышления”.



Политический обозреватель Амит Сегаль также прокомментировал выступление политика.



“О чем на самом деле говорит Ганц? “Будет о чем поговорить, если я увижу, что Нетаниягу контролирует коалицию, и если первым шагом станет закон, замораживающий реформу”, – объяснил он.

