



Бени Ганц – Нетаниягу : Это не капитуляция – это национальная ответственность

Лидер блока "Махане-Мамлахти" Бенни Ганц обратился к премьер-министру Биньямину Нетаниягу вечером 23 июля и предложил в последнюю минуту достичь соглашения в отношении пункта об “основании разумности” и судебной реформы, а также пообещал, что соглашение будет иметь обязательную силу и для следующего Кнессета.



"Нетаниягу, это обращение от меня к вам перед тем, как мы прыгнем в пропасть. Прежде всего – скорейшего выздоровления и крепкого здоровья. Государство Израиль находится на пути к пересечению красной черты. Люди не спят по ночам. Солдаты чувствуют, что государство их бросает. Главы экономики предупреждают об экономическом коллапсе. Раиси, Насралла, Синвар – все наши враги смотрят на все это. Неужели стоит отрезать нашу общую идентичность под напором экстремистов?” – сказал Ганц.



“Вы премьер-министр – и ответственность лежит на ваших плечах. Вернуться в резиденцию президента, согласовать пункт о разумности, который не нанесет вреда демократии, и продолжать продвигать все судебные и административные законы по соглашению – это правильный шаг. Это не капитуляция – это правильная национальная ответственность", – подчеркнул оппозиционер.



“Справедливости ради я предлагаю вам и всем членам Кнессета от различных фракций, что, если мы перейдем к соглашениям, они станут обязательными не только для этого созыва Кнессета, но и для следующего”, – заключил Ганц. “Я предлагаю вам вариант проведения законодательного процесса, который будет установлен на долгие годы и не станет пятном в истории Государства Израиль”.