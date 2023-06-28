



Бени Ганц: мы так не договаривались



Глава партии Махане Мамлахти Бени Ганц, присутствовавший на заседании комитета по конституции, закону и правосудию, прокомментировал попытки коалиции осуществить часть правовой реформы и отмену "основания разумности".



Ганц сказал: "Страна превращается из демократического общества в общество, которое продвигает диктатуру. Это законопроект, который мы не примем ни при каких обстоятельствах. Это законопроект об отмывании коррупции, который снимает все ограничения с правительства. Мы не можем вести переговоры о перевороте режима по частям. Сегодня это этот законопроект, завтра будет другой - это не то, о чем договаривались. У вас нет большинства в народе за этот переворот, и, вероятно, у вас нет большинства и в Кнессете. Я бы посоветовал вам прекратить все, назначить представителя в комитет по отбору судей и вернуться в резиденцию президента".