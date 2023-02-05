



Бени Ганц: Если это не начало тирании премьер-министра - тогда что это?

Бывший министр обороны Бенни Ганц (Махане Мамлахти) прокомментировал в студии Ynet юридическую революцию, начатую премьер-министром Биньямином Нетаниягу и министром юстиции Яривом Левиным



Ганц сказал: "Если это не начало тирании премьер-министра - тогда что это?". Ганц также упомянул предложение президента Ицхака Герцога, согласно которому законодательный процесс должен быть заморожен на две недели и должен состояться диалог о деталях плана, отметив при этом: "Двух недель будет недостаточно. Меня беспокоит момент конституционного кризиса, Нетаниягу демонтирует систему, и я надеюсь, что это не распространится на армию".