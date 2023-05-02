



Бени Ганц: да - соглашениям, нет - компромиссам

Лидер Махане Мамлахти Бени Ганц предупредил, что в переговорах с коалицией нет реального прогресса - и пообещал, что не пойдет на компромисс в отношении своих "красных линий", касающихся “предотвращения политизации судебной системы”.



"Государство Израиль столкнулось с огромным расколом. Мы сделаем все, чтобы предотвратить смертельный ущерб демократии и достичь договоренностей", - сказал Ганц. "Я повторяю здесь и говорю - мы установили ряд принципов, главным из которых является то, что не будет политизации судебной системы. Это не изменилось и не изменится. Как уже говорилось, да - соглашениям, нет - компромиссам. К сожалению, переговоры в Доме Президента, хотя и проходят в хорошей и уважительной атмосфере, не дают реального продвижения в решении вопросов, в частности, по вопросу о Комитете по отбору судей. Я не боюсь долгого пути - мы будем стремиться к прогрессу и соглашениям с акцентом на решение вопроса о комитете по назначению судей. Но мы не допустим того, чтобы тянули время, чтобы позволить коалиции продвигать законодательство в удобное для нее время и месте".