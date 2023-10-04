



Бен–Гвир защищает помощника, наказанного за передачу пистолета другому человеку

Министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир вступился за руководителя своего аппарата Шанамеля Дорфмана в среду, 4 октября, через несколько дней после того, как появилось видео, на котором Дорфман передал свой пистолет для публичного осмотра незнакомцу.



“Он совершил ошибку и разволновался. Шанамель знает мою политику, которая заключается в том, чтобы предоставлять населению больше оружия, чтобы они могли защитить себя”, – заявил Бен Гвир “Решет Бет”.



Видео было снято, когда покупатели приходили за товарами в киоск Дорфмана, который также участвовал в продажах. По данным газеты Haaretz, которая первой опубликовала видео, “работники киоска не выдавали квитанции, если их об этом специально не просили”, и, возможно, “имел место конфликт интересов”, поскольку Дорфман является государственным служащим. Было замечено, что он сам принимал платежи с помощью кредитной карты, а также наличные, которые он просто сунул в карман.



Бен-Гвир рассказал, что он сам купил в киоске набор “Четыре вида”, и опроверг предположения о том, что Дорфман не отчитался о своих доходах с киоска.

“Всем известно, что покупатели в таких киосках не получают чеков”, – заявил министр, добавив, что “уверен, что Дорфман отчитывается обо всех своих доходах "от А до Я".



По словам министра, Дорфман, который “работает по 20 часов в день” и является “лучшим на свет”, получил личное одобрение на приобретение киоска.

Хотя по поводу инцидента с огнестрельным оружием были поданы жалобы, полиция не начала официальное расследование. По закону владельцу оружия запрещено передавать свое оружие кому-либо еще без предварительного подтверждения того, что второе лицо также имеет действующую лицензию на тот же вид оружия. Максимальное наказание за нарушение закона – шесть месяцев тюремного заключения.