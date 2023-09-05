



Бен Уоллес высмеял Путина за связи с КНДР и устаревшее оружие

Бывший министр обороны Великобритании высмеял российского лидера, который остался в изоляции из-за вторжения в Украину за то, что он выпрашивал у Северной Кореи оружие 60-х годов. Об этом сообщает Express.



Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын планирует отправиться на встречу с президентом России, чтобы обсудить возможность предоставления Москве оружия для войны в Украине.



Бывший министр обороны Уоллес, ушедший в отставку 31 августа, в этом контексте высмеял Владимира Путина за то, что он обратился в Северную Корею.



"И вот как это заканчивается, господин Путин… когда-то могущественная Россия рыщет в поиске друзей и умоляет Северную Корею об оружии с 1960-х годов", – отметил экс-министр обороны.

