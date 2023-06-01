



Бен-Шабат о потенциальной "иранской сделке": ужасно, это ослабит Запад

Бывший глава совета национальной безопасности Меир Бен-Шабат резко раскритиковал предполагаемое соглашение между Израилем и США относительно Ирана.



"Соглашение, которое оставляет Иран на грани получения ядерного оружия, высвобождает его деньги и позволяет ему наращивать военный потенциал — ужасно", - возмутился он.



По словам Бен-Шабата, такое предложение со стороны американцев может негативно сказаться на всем ближневосточном регионе, а также позволит Ирану сохранить свой "новый статус" на мировой арене.



"Соглашение такого рода продемонстрирует слабость Америки и Запада по отношению к Ирану и ослабит их в борьбе за новый мировой порядок, особенно когда это делается в то время, как Иран продолжает действовать на других аренах и занимается поставкой БПЛА в Россию для войны на Украине", — добавил Бен-Шабат.



Он предупредил, что предложенная американцами сделка сыграет на руку Ирану, который сможет продолжать свои усилия для получения ядерного оружия, а также пользоваться ресурсами и своим новым положением на мировой арене.



Напомним, глава совета нацбезопасности Цахи Анегби и министр по стратегическим вопросам Рон Дермер отправились в США, где, как ожидается, обсудят сделку, согласно Израиль воздержится от возражений против "ограниченного соглашения" между Америкой и Ираном в обмен на нормализацию отношений с Саудовской Аравией.

