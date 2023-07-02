



Бен Каспит в ярости атаковал Шоврим Штика





Журналист Бен Каспит, один из самых заметных голосов в израильских СМИ, поддерживающих протест правительства Нетаниягу, призывает крайне левые организации не участвовать в еженедельных демонстрациях на улице Каплан в Тель-Авиве. Каспит высказался после конфронтации, произошедшей вчера вечером между "Блоком против оккупации" и Ахим Ле Нешек.



Каспит опубликовал видео физического противостояния между активистами организаций и написал: "Это не ваш протест. Вы вредите ему и нашему шансу спасти демократию. Организуйте свои собственные демонстрации, без попыток автостопа. Что здесь непонятного?"



Вчера вечером во время демонстрации на улице Каплан в Тель-Авиве произошла драка между двумя группами левых активистов. Активисты Ахим Ле Нешек, организации резервистов против правовой реформы, напали на левых активистов из групп Омдим Бэ Яхад и Шоврим Штика, которые разворачивали плакат против оккупации в Иудее и Самарии.

