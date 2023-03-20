



Бен Каспит: соседняя страна готова принять хай-тек беженцев

Журналист газеты Маарив Бен Каспит поведал читателям о новых ужасах, на которые обрек Израиля Биньямин нетаниягу.



Бен Каспит пишет: “



“Тихо, незаметно для радара, это происходит: группа людей хай-тека, более или менее высокопоставленных, ведет тихий диалог с некой страной, не очень далекой, которая готова инвестировать и сделать многое, чтобы принять израильских высокотехнологичных беженцев.



"Переговоры продвигаются, и они готовы предоставить потрясающие льготы любой израильской высокотехнологичной компании, которая переедет к ним или будет основана у них", - сказал мне сегодня один из членов группы, хай-тек-специалист, основавший по меньшей мере три крупные компании и нанявший тысячи работников в Израиле.



"Уход хай-тека отсюда уже происходит, новые компании больше не регистрируются здесь, но мы говорим о более организованном переезде, который будет основан на логистике и чрезвычайно низких налоговых ставках".



По словам моих собеседников, контакты ведутся с самыми высокими чинами в этой стране и находятся на продвинутой стадии. "Это печально, - сказал он, - это похоже на хищных птиц, которые начинают кружить над теми, кто стремится умереть в саванне, но такова ситуация.



Хай-тек не возникнет и не расцветет в среде, которая не является демократической и ярко выраженной либеральной, ответственны за это не мы, а факторы, которые не понимают результатов своих действий". Мой собеседник - человек ценностей, патриотичный израильтянин, далекий от материализма, который вкладывает свое время и деньги в довольно много социальных проектов в Израиле. "Нетаниягу должен посмотреть в зеркало и винить только себя. Он - творец этого безумия, и только он может его остановить".

