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Бен-Гвира обвинили в том, что он стал причиной потасовок на кладбищах
25.04.2023 15:59 Алина Груднева

Бен-Гвира обвинили в том, что он стал причиной потасовок на кладбищах

Глава мемориальной организации павшим израильским солдатам раскритиковал министра внутренней безопасности Итамара Бен-Гвира в том, что тот стал причиной столкновений на кладбищах из-за выступления в День памяти.

"Бен-Гвир поступил неблагоразумно. Он стал причиной драки и раскола между семьями погибших", — сказал председатель "Яд Лабаним" Эли Бен-Шем.

По его словам, Бен-Гвир должен был "просто возложить венок", как и другие министры.

"Никогда прежде мы не видели, чтобы семьи погибших людей поднимали руки друг на друга. Мы просили его последние две недели не приезжать, но он настоял", — возмутился Бен-Шем.



 

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