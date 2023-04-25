



Бен-Гвира обвинили в том, что он стал причиной потасовок на кладбищах

Глава мемориальной организации павшим израильским солдатам раскритиковал министра внутренней безопасности Итамара Бен-Гвира в том, что тот стал причиной столкновений на кладбищах из-за выступления в День памяти.



"Бен-Гвир поступил неблагоразумно. Он стал причиной драки и раскола между семьями погибших", — сказал председатель "Яд Лабаним" Эли Бен-Шем.



По его словам, Бен-Гвир должен был "просто возложить венок", как и другие министры.



"Никогда прежде мы не видели, чтобы семьи погибших людей поднимали руки друг на друга. Мы просили его последние две недели не приезжать, но он настоял", — возмутился Бен-Шем.







