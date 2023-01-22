



Бен-Гвир: закон один для всех, как для евреев, так и для арабов

Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир потребовал разрушить шесть незаконных арабских построек в зоне C, которые были возведены за последний месяц, а также незаконный лагерь бедуинов Хан аль-Ахмар в Восточном Иерусалиме.



Такое требование он вынес на сегодняшнем заседании кабинета министров.



Он представил документ с аэрофотоснимками палестинской постройки и точными координатами. Его требование прозвучала после разрушения в пятницу еврейского аванпоста, которое вызвало гнев у политиков-харедим.



"Закон есть закон, и закон один для всех. Я не приму расизм против евреев. Точно так же, как министр обороны решил уничтожить еврейский аванпост, мы требуем, чтобы незаконные арабские постройки в Иудее и Самарии были уничтожены", — сказал министр.

