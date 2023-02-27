



Бен-Гвир: Закон о смертной казни для террористов морален и логичен

Министр национальной безопасности Бен-Гвир в воскресенье, 26 февраля, выступил на заключительном семинаре с участием всех агентств по чрезвычайным ситуациям. Он начал свое выступление с комментария теракта в Хавара, в результате которого были убиты два брата Гилель Менахем и Игаль Яаков Янив.



“Сегодня мы в очередной раз стали свидетелями кровавого нападения, унесшего жизни невинных жертв — братьев Гилеля Менахема Янива и Игаля Яакова Янива, да будет благословенна их память. В начале своего выступления я хочу выразить соболезнования семье и обнять граждан Израиля. Нет ничего более символичного в том, что именно в этот день комиссия министров утвердила наш закон, партии "Оцма Иеудит", о смертной казни для террористов. Согласно этому закону, эти убийцы не увидят свет. Этот закон является правильным, моральным, нужным и необходимым для борьбы с терроризмом", - сказал он.



Бен-Гвир добавил, что ""последовательность событий иллюстрирует приоритетную важность продолжения действий по готовности наших сил к различным террористическим атакам. Я надеюсь, что инструменты, которые мы получим на этой неделе, помогут нам стать более подготовленными и решительными к выполнению стоящих перед нами задач - с акцентом на повышение оперативной готовности, формирование ситуационной картины и способности реагировать в короткие сроки, обеспечивая при этом межорганизационное сотрудничество и используя относительные преимущества каждой из структур".



В завершение министр прокомментировал существенное пополнение бюджета Министерства национальной безопасности.



"Готовность не может быть оптимальной из-за нехватки кадров в израильской полиции. В прошлый четверг израильскому правительству удалось передать беспрецедентный бюджет Министерству национальной безопасности — отличная новость для министерства и всех граждан Израиля. Бюджет, который я добивался, позволит нам реализовать мою политику в сферах управления, личной безопасности и восстановления мира на улицах" – сказал Бен-Гвир.



