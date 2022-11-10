



Бен-Гвир заберет деньги у Лахав 433

Итамар Бен Гвир готовит серию инициатив по изменению принципов работы министерства внутренней безопасности.



Первая из них касается бюджета полиции. Бен Гвир хочет действовать так, чтобы изменить закон о финансировании - чтобы министр мог определять, как распределять бюджет - а не полиция. Он будет добиваться повышения зарплат полицейских и определять порядок перевода десятков миллионов шекелей из бюджета "Лахав 433" на борьбу с преступностью в Негеве.



Еще одно изменение, которое планирует Бен Гвир, касается заключенных террористов в тюрьмах, поскольку он хочет ухудшить условия их содержания. Сегодня такие заключенные содержатся в камерах до десяти человек, что превращает камеры в классы для изучения терроризма. Бен-Гвир потребует перевести их в другие камеры - так, чтобы в каждой камере было не более двух заключенных.





Что касается Храмовой горы, то есть понимание, что Бен Гвир не сможет изменить статус-кво, и поэтому определять политику и принимать важные решения будет только новый премьер-министр - Биньямин Нетаниягу.