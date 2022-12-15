Новости » Политика
Бен-Гвир: юридический советник правительства не может мне приказывать
15.12.2022 08:30 Алина Груднева

Бен-Гвир: юридический советник правительства не может мне приказывать

Председатель Оцма Йегудит Итамар Бен-Гвир, назначенный на пост министра внутренней безопасности, вновь раскритиковал юридического советника правительства Гали Бахарав-Миара.

 
Соответствующее заявление он сделал в интервью 13 каналу.
 
По словам Бен-Гвира, юридически советник правительства "может давать ему советы, но не отдавать приказы".
 
"Я к этому не готов, я не подчиняюсь юридическому советнику правительства. Она хочет давать мне советы? С удовольствием. Она хочет давать мне приказы? Мне не нравится тот факт, что она рассылает сообщения через всевозможные каналы", — сказал он.
 
Бен-Гвир подчеркнул, что министр будет определять политику министерства, как происходит в каждой демократической стране.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы