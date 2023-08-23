



Бен-Гвир: юридический советник не дала согласия на задержания убийц



Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир прокомментировал кровавую волну убийств в арабском секторе.



Среди прочего Бен-Гвир написал: “Как я уже говорил несколько месяцев назад, пока нам не удастся укомплектовать ряды и создать Национальную гвардию, мы должны привлекать Службу общей безопасности ко всем расследованиям убийств. Предоставление дополнительных инструментов - это важные шаги, которые могут изменить ситуацию в долгосрочной перспективе, но все это шаги на перспективу - когда будет завершен набор и обучение тысяч новых полицейских и будет создана Национальная гвардия. До тех пор на территории Государства Израиль ежедневно существует угроза действий вооруженных формирований, существует чрезвычайная ситуация, требующая применения всех средств, включая полномасштабное вмешательство Службы общей безопасности в борьбу с крупными преступными организациями, наряду с административными арестами руководителей этих организаций.



Всего несколько месяцев назад полиция представила список из шести целей их числа криминальных авторитетов, по которым мы просили произвести административные аресты - к сожалению, наша просьба была отклонена юридическим советником правительства, и с тех пор пять из шести (!) были привлечены к ответственности по подозрению в убийствах…



Я поднимаю это требование на соответствующих форумах с первых недель моего вступления в должность - с того момента, как мне стало известно о серьезной ситуации. Я также не сомневаюсь, что в конечном итоге от этого никуда не деться - несмотря на существующие возражения против моего требования. Я надеюсь только на то, что эти мои просьбы будут удовлетворены в ближайшее время, и не прольется еще больше крови, чтобы они поняли, что иного выхода, кроме предложенных мною путей, нет. Я призываю все заинтересованные стороны взять на себя ответственность перед лицом стоящей перед нами угрозы и приказать ШАБАК принять все меры против криминальных милиций, а также найти правовое решение по административным арестам командиров криминальных милиций”.

