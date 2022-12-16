



Бен-Гвир: юридический советник думает, что она настоящий премьер-министр Израиля

Депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир, которому предстоит взять под контроль министерство национальной безопасности, критикует юридического советника Гали Бахарав-Миару за осуждение законодательного блицкрига нового правительства как недемократичного.



"Генеральный прокурор ошибочно думает, что она настоящий премьер-министр Израиля. Любой закон, с которым она не согласна, становится "опасностью для демократии", — заявил Бен-Гвир.



"Обидно, что она не участвует в обсуждениях законопроекта в Кнессете, потому что тогда бы она обнаружила, что проблема в том, что полицейские правила не позволяют министру определять политику деятельности полиции, хотя на практике все профессионалы считают что это прямая обязанность министра", — добавил он.



Бахарав-Миара ранее предупреждала, что законодательство, продвигаемое новым правительством, ослабит контроль над исполнительной властью в Израиле, и утверждала, что правление большинства без институционального баланса его власти не может считаться истинной демократией.

