



Бен-Гвир: юридический советник должна начать расследование против Хульдаи

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир отреагировал на высказывания мэра Тель-Авива Рона Хульдаи в ходе протестов против правовой реформы.



Бен-Гвир заявил: "Юридический советник правительства Израиля должна немедленно распорядиться о проведении расследования в отношении Рона Хульдаи. Мэр Тель-Авива не имеет иммунитета и привилегии подстрекать к убийству. Его призыв серьезен, и он должен быть допрошен и привлечен к ответственности".