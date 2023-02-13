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Бен-Гвир: юридический советник должна начать расследование против Хульдаи
13.02.2023 13:23 Аркадий Бочаровский

Бен-Гвир: юридический советник должна начать расследование против Хульдаи

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир отреагировал на высказывания мэра Тель-Авива Рона Хульдаи в ходе протестов против правовой реформы.

Бен-Гвир заявил: "Юридический советник правительства Израиля должна немедленно распорядиться о проведении расследования в отношении Рона Хульдаи. Мэр Тель-Авива не имеет иммунитета и привилегии подстрекать к убийству. Его призыв серьезен, и он должен быть допрошен и привлечен к ответственности".

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