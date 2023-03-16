



Бен-Гвир: Юридический советник де-факто является лидером оппозиции

Министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир направил письмо другим лидерам коалиции с призывом уволить юридического советника правительства Гали Бахарав-Миару, утверждая, что она “де-факто является лидером оппозиции”.



Бен Гвир раскритиковал Бахарав-Миару за то, что она возражает против различных мер, выдвинутых правительством, обвиняя ее в том, что она “даже не удосужилась поговорить с министрами” заранее и не вела себя подобным образом во время предыдущего правительства.



“Я знаю о юридических трудностях ее увольнения, но ущерб, который юридический советник наносит каждый день, когда остается в своей роли, с этим неизмерим”, – считает Бен-Гвир.

