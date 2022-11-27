



Бен-Гвир: "Я сделаю все, чтобы остановить насилие"

Лидер "Оцма Йехудит" и будущий министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир посетил похороны Юрия Волкова, где поддержал семью погибшего.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



"Я пришел, чтобы укрепить [жену Юрия] Лену и милых детей, обнять вас и сказать, что с Б-жьей помощью, когда я вступлю в должность, я сделаю все, чтобы остановить это насилие. Это связано с образованием из школы, с культурой вождения на дорогах, с культурой обсуждения, и это также связано с полицией, которая должна быть очень сильной полицейской силой, которая работает против этих мерзких людей. Это убийство очень серьезное. Оно не менее серьезное, чем любое другое убийство, и я здесь, чтобы сказать вам от своего имени и от имени будущего израильского правительства, с Б-жьей помощью, что мы сделаем все, чтобы искоренить это явление", - заявил Бен-Гвир.