



Бен-Гвир: "Я разочарован, но не Биби"

Депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир выразил поддержку Биньямину Нетаниягу несмотря на инцидент в Кфар-Хабаде.



Там на праздничном мероприятии Бен-Гвира попросили уйти со сцены, чтобы туда смогли выйти Нетаниягу и другие члены "Ликуда". Один из соратников Нетаньяху подошел к Бен-Гвиру после инцидента и объяснил ему, что его фотография с Нетаньяху может навредить возможности формирования широкого правительства с министром обороны Бени Ганцем.



"Я немного разочарован, но не Биби, который, я молюсь, возглавит страну. У меня с ним прекрасные отношения, но - и это большая проблема - в окружении Нетаниягу есть люди, которые предпочитают правительство с Ганцем, и, возможно, некоторые недовольные депутаты от "Ликуда" тоже так считают. Несмотря на советников Биби, этого не произойдет: будет правое правительство, а не широкое правительство с Ганцем", - заявил Бен-Гвир.