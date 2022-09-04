



Бен-Гвир: "Я продолжу свою кампанию по спасению Израиля"

Депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир отреагировал на освобождение подозреваемого, угрожавшего ему во время акции протеста возле могилы пророка Самуила.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



Бен-Гвир заявил, что угрозы его не остановят и он продолжит свою "кампанию по спасению Израиля".



"Полиция и система правосудия должны действовать твердой рукой и сделать наказание более суровым. Угрозы моей жизни меня не остановят, как раз наоборот - я продолжу свою кампанию по спасению Израиля изо всех сил и с Б-жьей помощью, когда мы выиграем выборы, мы создадим чисто правое правительство, и все будут знать, кто стоит у руля страны", - подчеркнул Итамар Бен-Гвир.