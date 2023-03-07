



Бен-Гвир: Я понимаю протестующих, но осуждаю анархистов

Министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир в понедельник в беседе с Israel National News прокомментировал опасения, что в Израиле может произойти политическое убийство, и отверг критику в свой адрес от сотрудников полиции Израиля.



“Интересно, что эти чиновники даже не готовы назвать свои имена. Я говорю самым ясным образом: каждый день я получаю материалы разведки, которые указывают на огромный уровень подстрекательства, на призывы к убийству премьер-министра Нетаниягу, его жены и меня. Вот почему я сказал, что боюсь политического убийства“, — сказал Бен-Гвир.



"Если в полиции есть политические элементы, которые хотят спорить по этому поводу, то это причина, по которой нам нужно создать здесь неполитическую полицию. Большинство полицейских работают на благо народа Израиля, и если найдется хоть один недовольный офицер, который захочет заниматься политикой - я ему не позволю", - добавил он.



На вопрос, почему он продолжает называть демонстрантов, протестующих против судебной реформы, "анархистами", министр ответил: "Большинство людей, которых я знаю и вижу, поддерживают мои заявления и понимают, что я имел в виду. Есть те демонстранты, которые кричат от всего сердца, и это важно. Как человек, долгое время участвовавший в демонстрациях, я понимаю их и буду бороться за их право на демонстрации. Кто эти анархисты, о которых я говорю? Те, кто приставал к жене премьер-министра в салоне, кого мы видели бросающим железный забор в полицейского или разбирающим блокпосты. Они хотят привести к анархии, и я не приношу им никаких извинений. Я буду продолжать называть их анархистами, и меня огорчает только то, что Яир Лапид и Бенни Ганц, вместо того чтобы осудить их, поощряют такое поведение".



Бен Гвир заявил, что он не дает указаний полиции на местах во время демонстраций, а только устанавливает общую политику. "Я не диктую полиции, что и как активизировать, но я настоял на политике, которая не позволит блокировать главную транспортную артерию. Те, кто это делает, препятствуют прибытию скорой помощи в больницу, препятствуют оказанию неотложной медицинской помощи. Так поступать нельзя. Против меня было высказано возмущение, почему я нахожусь в командном центре, и я ответил: Разве Омер Бар-Лев тоже не был в командном центре? Разве Амир Охана или Гилад Эрдан не делали этого? Моя работа заключается в определении политики, и, по моему мнению, блокирование дорог не должно быть разрешено".



"Они хотят заставить меня извиняться и оправдываться. Я не буду извиняться перед анархистскими левыми и не боюсь. Свобода демонстраций - это фундаментальное право, но не ценой анархии", - отметил министр национальной безопасности.



На вопрос о возможности компромиссов и переговоров, связанных с судебной реформой, он ответил: "Я снова и снова призываю к диалогу, потому что мы братья, но это не означает, что все шаги должны быть остановлены".



Наконец, министра национальной безопасности спросили, намерен ли он продолжать силовые операции в восточном Иерусалиме во время Рамадана после рекомендации министерства обороны их прекратить.



"Во-первых, операция прошла успешно. Мы привели в исполнение и снесли десятки домов, и это было очень успешно. Это не остановит волну терроризма - но теперь ясно, что полиция Израиля действует везде, в том числе и в восточном Иерусалиме. В этом министерстве предстоит еще много работы, и я верю, что терроризм можно победить и остановить. Нам нужна концепция безопасности, не сдерживания, капитуляции или молчания, а войны с террором - в том числе и во время Рамадана - и решительной борьбы с врагами и ненавистниками Израиля", - ответил Бен-Гвир.

