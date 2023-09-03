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Бен-Гвир вступил в перепалку с насмехающимися жителями Тель-Авива – видео
03.09.2023 18:12 Наталья Богинская

Бен-Гвир вступил в перепалку с насмехающимися жителями Тель-Авива – видео

Посетив место массовых беспорядков на юге Тель-Авива, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что все причастные к субботним беспорядкам "будут наказаны". Об этом сообщает новостной сайт Ynet.

Однако, как сообщается, жители города посоветовали Бен-Гвиру сначала разобраться с собой, освистав министра и обвинив его в невыполнении предвыборных обещаний по наведению порядка на улицах Израиля.

"Теперь ты не забыл прийти сюда? Расист", – выкрикнул один из протестующих против Бен–Гвира, которого встретили свистом и криками "позор" и "провал". 

Одному из них министр огрызнулся: "Сколько вам платят? Похоже, у вас левая программа".

Министр также заявил, что он полностью поддерживает любого полицейского, открывшего огонь "в целях самообороны" во время субботнего хаоса.
 

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