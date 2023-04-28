



Бен-Гвир внесет новый законопроект о борьбе с насилием в семье

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир в течение восьми дней представит новый законопроект на утверждение Министерскому комитету по законодательству. Об этом сообщает газета Israel Hayom.



Согласно отчету, в отличие от предыдущего законопроекта, согласно которому судья может вынести решение о ношении электронного браслета любым человеком без каких-либо условий и только по своему усмотрению, измененный законопроект позволяет применять эту меру только при соблюдении двух условий: первое - оценка опасности в отношении этого лица; второе - судимость практически за любое правонарушение, за исключением нарушений правил дорожного движения, неуплаты налогов и незаконного строительства, или же если в отношении этого лица было предъявлено обвинение с доказательствами предполагаемого насилия.



В законопроекте также говорится, что министр национальной безопасности создаст в своем кабинете подразделение технологического надзора, которое будет следить за местонахождением поднадзорного и работать над обеспечением защиты члена семьи, на защиту которого выдан охранный ордер.

