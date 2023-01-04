



Бен-Гвир: вернем доверие народа к судебной системе

Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир приветствовал план правовой системы, озвученный отреагировал министром юстиции Яривом Левиным.



Соответствующее заявление он сделал вечером, 4 января.



"Судебная система страдает от особенно большого недоверия со стороны общества из-за политического вмешательства и предвзятости. Мы привержены фундаментальным изменениям в судебной системе, и за это мы получили доверие народа. Мы восстановим баланс между ветвями власти и вернем власть народу", - отметил он.



Бен-Гвир поздравил Левина с продвижением реформы, которая, по его словам, "остановит политизацию судебной системы и восстановит к ней доверие".

