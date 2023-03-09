



Бен-Гвир в Бен-Гурион: страна - наша, реформа пройдет до конца месяца



Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир прибыл сегодня утром в аэропорт Бен-Гурион, чтобы предотвратить, по его словам, деятельность анархистов, которые намерены перекрыть въезд в аэропорт.



Бен-Гвир осмотрел въезд, а затем вошел в пассажирский терминал. По поводу требования, обращенного к юридическому советнику правительства, запретить ему управлять действиями полиции на местах, Бен-Гвир сказал "Зман Исраэль": "Я буду находиться там, где и когда захочу, так же, как Омер Бар-Лев".



Бен-Гвир сказал о протестах в Израиле и в стране: "Они шантажируют нас угрозами, демонстрациями и блокированием дорог, которые будут открыты только в том случае, если не будет проведена реформа. Реформа будет осуществлена до конца месяца".

