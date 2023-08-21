



Бен-Гвир требует ужесточения мер по борьбе с терроризмом

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир потребовал, чтобы премьер-министр Биньямин Нетаниягу перенес следующее заседание кабинета безопасности после теракта в Иудее и Самарии 21 августа.



Бен-Гвир намерен потребовать принятия ряда мер для борьбы с волной терроризма во время следующего заседания Кабинета министров, включая закрытие городов Палестинской автономии, отказ в выдаче палестинским арабам разрешений на работу для въезда в Израиль, размещение контрольно-пропускных пунктов и блокпостов, а также восстановление целенаправленной ликвидации лидеров террористов.



“Это волна терроризма, которую нельзя снимать с повестки дня, политика министра обороны Галанта слаба против жестокой волны терроризма”, – заявил Бен-Гвир.



Требования Бен-Гвира последовали за убийством 40-летней женщины на глазах у ее шестилетней дочери в результате теракта под Хевроном сегодня утром. Тяжело ранен 39-летний мужчина, который также находился в машине. Ребенок, находившийся на заднем сиденье, чудом не пострадал. Следствие установило, что террористы подрезали автомобиль потерпевших, а затем открыли огонь с близкого расстояния, выпустив более 20 пуль. Затем убийцы, как полагают, бежали в Хеврон.