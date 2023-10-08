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Бен-Гвир: Уничтожение ХАМАСа – это единственное решение
08.10.2023 18:17 Наталья Богинская

Бен-Гвир: Уничтожение ХАМАСа – это единственное решение

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир в посте в Facebook заявил, что война должна продолжаться до полного уничтожения ХАМАСа. 
 
“Это должна быть бескомпромиссная борьба, и уничтожение ХАМАСа – это единственное решение, которое позволит нам одержать окончательную победу над жестокой и кровожадной организацией. То самой, что открыто проповедует уничтожение еврейского государства”, – написал министр. 
 
“Настало время единства. Весь народ Израиля своей поддержкой укрепляет силы безопасности в их войне с врагом. Сейчас не время для вопросов, сомнений и выяснения отношений. Для всего этого еще будет время, сейчас время войны и победы”, – отметил он. 

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