



Бен-Гвир: Уничтожение ХАМАСа – это единственное решение

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир в посте в Facebook заявил, что война должна продолжаться до полного уничтожения ХАМАСа.



“Это должна быть бескомпромиссная борьба, и уничтожение ХАМАСа – это единственное решение, которое позволит нам одержать окончательную победу над жестокой и кровожадной организацией. То самой, что открыто проповедует уничтожение еврейского государства”, – написал министр.



“Настало время единства. Весь народ Израиля своей поддержкой укрепляет силы безопасности в их войне с врагом. Сейчас не время для вопросов, сомнений и выяснения отношений. Для всего этого еще будет время, сейчас время войны и победы”, – отметил он.