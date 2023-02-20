



Бен-Гвир требует "срочной" оценки действий полиции в связи с перекрытием дорог

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что проведет "срочную" оценку ситуации в командном центре полиции в Иерусалиме. Решение связано с перекрытием основных магистралей и дорог протестующими против судебной реформы.



В заявлении офиса Бен-Гвира говорится, что "анархисты выходят из себя", а протесты выходят "из-под контроля" с блокированием дорог, что противоречит его политике.



"Свобода слова - да, анархия – нет. Мы должны сохранить нити жизни и не позволить анархистам парализовать страну ", - говорится в заявлении министра