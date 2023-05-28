



Бен-Гвир требует с Буги Яалона 200 иысяч шекелей



Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и партия "Оцма Йегудит" подали иск о клевете на 200 000 шекелей против бывшего члена Кнессета Боги Яалона.



Это произошло после того, как Яалон недавно сказал в подкасте газеты "Гаарец": "Я вижу лозунг “смерть арабам!” в Итамаре Бен Гвире, со всей бандой, которая идет за ним".



В исковом заявлении, которое было подано в мировой суд Иерусалима через адвоката Ишая Гисфана, говорится об этих словах Яалона: "Это клевета с намерением причинить вред истцу. Эти высказывания приписывают истцу как поддержку идеи "смерть арабам", так и ее фактическое выражение через скандирование "смерть арабам" или поддержку их, когда, согласно ложному утверждению, такая "банда" преследует истца, когда это утверждение основано на лжи".



"Если несостоявшийся член Кнессета Яалон думает, что иммунитет, когда-то предоставленный ему Кнессетом, вечен - он горько ошибается. За ложь и клевету Яалону придется заплатить. Прошли те времена, когда крайне левые говорили ложь о правых избранниках, а те молчали. Мы встретимся в суде", - сказал Бен Гвир.