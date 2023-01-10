



"Бен-Гвир требует разгонять демонстрации в Тель-Авиве водометами"

Министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир прибыл вчера вечером, 9 января, на рабочую встречу с высшим командным составом полиции и представил им свою политику в отношении проведения демонстраций.



Дафна Лиэль, автор материала о встрече на 12-м канале ТВ указывает на то, что время проведения встречи было выбрано не случайно: примерно через два дня после первой крупной демонстрации левоцентристского лагеря против реформ Ярива Левина и незадолго до того, как должна состояться еще одна крупная демонстрация.



Лиэль говорит, что министр национальной безопасности приходит к руководящему составу и говорит им, что он заинтересован в "равной политике" для полиции. "Если вы работаете с водометами в Иерусалиме, я ожидаю, что вы будете делать это и в Тель-Авиве", - сказал Бен Габир на встрече, когда стало ясно, что намерение было ужесточить линию по отношению к протестующим в Тель-Авиве, а не снизить стандарты в Иерусалиме.



Требования Бен-Гвира породили бурю возмущения в левом лагере и в прессе. Журналисты утверждают, что полицейские ответили Бен-Гвиру: “Принуждение к соблюдению закона происходит одинаково. Что отличается, так это публика на местах”. При этом они не заметили, что тем самым подтверждают один из основных тезисов правых - то, что позволено “первому Израилю” не положено Израилю “второму”.