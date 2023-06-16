



Бен-Гвир требует от репортера компенсацию за клевету

Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир требует от Haaretz и ее репортера Иегошуа (Джоша) Брейнера возмещения ущерба в размере 3 миллионов шекелей.



По его словам, компенсацию он хочет за статью, которая представляет собой клевету.



Речь идет об опубликованном в июне отчете, согласно которому бывший ученик раввина Меира Кахане Бензи Гопштейн консультировал Бен-Гвира по вопросам, касающимся полиции.



"Излишне даже говорить о том, что сообщение является ложью. Его единственная цель — нанести ущерб министру внутренней безопасности", — сказал Бен-Гвир.



По словам истца, Гопштейн является его близким другом, который никогда не консультировал его по каким-либо вопросам в сфере безопасности и не участвовал ни в каких закрытых встречах или решениях.



"Настало время, когда Брейнер, который всего лишь выдает себя за журналиста, узнает, что ложь, которую он ежедневно публикует, имеет свою цену. Увидимся в суде", - резюмировал Бен-Гвир.