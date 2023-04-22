



Бен-Гвир требует от лидеров протестов 10 миллионов и извинений



Итамар Бен Габир вместе с партией "Оцма Йегудит", вчера 21 апреля, направил предупредительное письмо до начала судебного разбирательства некоторым протестным организациям за то, что они назвали министра "уклонистом".



В пропагандистской кампании "Черных флагов" министры Голдкнопф, Смотрич и Бен Гвир фигурируют под названием "Коалиция уклонистов". В связи с этим Бен Гвир требует финансовой компенсации в размере 10 миллионов шекелей и публикации извинений на платформах, где был опубликован оригинал постеров.



По словам Бен Гвира, армия решила не брать его на службу. Армия объяснила отказ в призыве его политическими взглядами и действиями. Бен Гвир утверждает, что он объявил голодовку перед призывным пунктом с требованием разрешить ему поступить на службу - поэтому, по его словам, его нельзя назвать уклонистом.

