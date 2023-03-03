



Бен-Гвир требует изменить инструкции полиции на демонстрациях в Тель-Авиве



Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир сегодня (в пятницу) поручил комиссару полиции Коби Шабтаю вызвать на беседу командующего Тель-Авивским округом, Ами Ашада.



Бен-Гвир требует “уточнить его политику в отношении перекрытия дорог во время демонстраций”, при этом положительно отметив поведение полиции во время демонстраций на этой неделе. Это делается в рамках подготовки к демонстрации против правовой революции, которая состоится завтра.