



Бен Гвир требует и министерство безопасности, и министерство просвещения

Израильские журналисты сообщают о том, что при формировании правительства Итамар Бен Гвир требует и министерство безопасности, плюс министерство просвещения или министерство транспорта.





Кроме того, Бен-Гвир требует предварительных письменных гарантий на реформы в судебной и управленческой системе



Бен Гвир требует портфель образования/транспорта для Вассерлофа. По существу - Бен Гвир пояснил, что без письменных гарантий относительно реформ в судебной системе и вопросов управления "нечего начинать переговоры”.