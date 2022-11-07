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Бен Гвир требует и министерство безопасности, и министерство просвещения
07.11.2022 20:16 Аркадий Бочаровский

Бен Гвир требует и министерство безопасности, и министерство просвещения

Израильские журналисты сообщают о том, что при формировании правительства  Итамар Бен Гвир требует и министерство безопасности, плюс министерство просвещения или министерство транспорта.


Кроме того, Бен-Гвир требует предварительных письменных гарантий на реформы в судебной и управленческой системе
 
Бен Гвир требует портфель образования/транспорта для Вассерлофа. По существу - Бен Гвир пояснил, что без письменных гарантий  относительно реформ в судебной системе и вопросов управления "нечего начинать переговоры”.

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