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Бен-Гвир судится с газетой "Гаарец"
01.12.2022 15:24 Алина Груднева

Бен-Гвир судится с газетой "Гаарец"

Депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир подал иск о клевете против газеты "Гаарец" и ее репортера Хаима Левинсона.

 
Причиной послужила статья, вышедшая на прошлой неделе.
 
В ней утверждалось, что Бен-Гвир и его супруга якобы пытались убедить жертву сексуального насилия не обращаться в полицию и другие государственные органы. 
 
Депутат подал на газету иск в окружной суд Иерусалима на 150 000 шекелей, обвинив "Гаарец" во лжи.
 
По словам Бен-Гвира, он просто защищал жертву нападения после того, как ее дело было опубликовано в СМИ против ее воли.

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