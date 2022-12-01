



Бен-Гвир судится с газетой "Гаарец"

Депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир подал иск о клевете против газеты "Гаарец" и ее репортера Хаима Левинсона.

Причиной послужила статья, вышедшая на прошлой неделе.

В ней утверждалось, что Бен-Гвир и его супруга якобы пытались убедить жертву сексуального насилия не обращаться в полицию и другие государственные органы.

Депутат подал на газету иск в окружной суд Иерусалима на 150 000 шекелей, обвинив "Гаарец" во лжи.

По словам Бен-Гвира, он просто защищал жертву нападения после того, как ее дело было опубликовано в СМИ против ее воли.