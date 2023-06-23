



Бен-Гвир: строительство ветряных турбин приостановят только на время праздника

Министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир подтвердил в четверг, что работа над проектом ветряной электростанции на Голанских высотах будет приостановлена на время праздника на следующей неделе.



Бен-Гвир ранее заявлял, что в праздник Курбан-байрам, который отмечают как мусульмане, так и друзы, работы не будут проводиться. Крайне правый министр также занял жесткую позицию в отношении протестов против ветряной электростанции.



По словам Бен-Гвира, работа возобновится после короткого перерыва.



“Проект продолжится в обычном режиме. Управление важно для всех нас. Государство Израиль не склонится перед теми, кто бросает коктейли Молотова”, — заявил Бен Гвир в Twitter после встречи с духовным лидером друзов Мовафаком Тарифом и советом общины друзов.



В сопроводительном видео, опубликованном Бен-Гвиром, Тариф сказал: “Сообщество друзов против насилия, мы осуждаем насилие”.



“Мы все согласны с этим”, — сказал Тариф, добавив, что сообщество планирует провести дальнейшие переговоры о проекте с государственными чиновниками.



“Я очень надеюсь, что в эти святые дни мы достигнем договоренностей”, — сказал он.



Ранее в четверг Бен Гвир, как сообщается, отменил решение комиссара израильской полиции Коби Шабтая, который хотел заморозить проект. Строительство продолжалось в четверг, несмотря на беспорядки накануне.



“В любом случае работы не планировалось продолжать во время праздника, который проходит во вторник, но мы не должны поддаваться насилию и прекращать работы до праздника”, — сказал Бен-Гвир, имея в виду Курбан-байрам.



