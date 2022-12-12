



Бен-Гвир ставит ультиматум: новое правительство под угрозой

Лидер партии "Оцма Йехудит" Итамар Бен-Гвир угрожает задержать формирование следующего правительства, если он не станет заместителем главы влиятельного министерского комитета по законодательству. Этот пост может дать Бен-Гвиру право вето на позицию коалиции в отношении законопроектов, сообщает Times of Israel.



"Мы хотим пост заместителя в министерском комитете по законодательству. Пока депутаты от "Ликуда" мешают мне занять эту должность, мы не сможем сформировать правительство. Это идеологическое требование", - заявил Бен-Гвир.



Он добавил: "Настойчивость всевозможных элементов в "Ликуде" заставляет нас понять, что, возможно, кто-то на самом деле не хочет выполнять то, что нам обещали и о чем мы говорили".