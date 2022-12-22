



Бен-Гвир станет председателем министерской комиссии по законодательству

После объявления Нетаниягу президенту правительство начинает обретать черты. Еще одну должность получил Итамар Бен-Гвир. Он станет председателем министерской комиссии по законодательству.



Утром в четверг между “Ликуд” и “Оцма Иегудит” были согласованы статьи коалиционных соглашений, Бен-Гвир получил требуемую им дополнительную должность. Также были согласованы несколько принципов и законов, таких как: полная поддержка действий солдат и полицейских, реформа судебной системы, продвижение еврейской идентичности и многое другое.



Помимо сефардского и ашкеназского главных раввинов будет назначен главный раввин от религиозного сионизма.



Незаконные форпосты в Иудее и Самарии должны быть узаконены через 60 дней.



Достигнуто также соглашение “законодательных поправках в свете трудностей и лазеек, созданных разделом о внуках Закона о возвращении”.



Соглашение с “Яадут а-Тора” почти подписано. Партия получит 8 должностей на семь депутатов – министр жилищного строительства и министр по делам Иерусалима и традиций, два заместителя министров, один из них в канцелярии премьер-министра и в министерстве транспорта одновременно, и еще четыре главы комиссий.



Министр жилищного строительства Ицхак Гольдкнопф будет членом кабинета политической безопасности – это первый раз, когда представитель “Яадут а-Тора” будет служить в кабинете.