



Бен-Гвир создал подразделение полиции для борьбы с контрабандой

Во вторник, 3 октября министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир объявил о создании нового полицейского подразделения в округе Иудея и Самария. Это подразделение, которое, как ожидается, будет состоять из десятков офицеров и начнет свою работу в начале будущего года, будет заниматься мониторингом и предотвращением попыток контрабанды оружия на израильско-иорданской границе и, скорее всего, получит название "Иорданский пограничный отряд".



"Мы должны перекрыть наши границы, особенно границу с Иорданией, с которой в Израиль контрабандой ввозится нелегальное огнестрельное оружие", – считает Бен-Гвир.



Эта проблема стала одной из главных для правоохранительных органов Израиля в последние годы, поскольку количество контрабандного огнестрельного оружия неуклонно растет. По данным разведывательного отдела полиции Израиля, большая часть огнестрельного оружия ввозится через иорданскую границу.

Задачей нового подразделения будет сбор оперативной информации с целью предотвращения попыток контрабанды на территории округа.



Новое подразделение будет работать в сотрудничестве с другими полицейскими подразделениями, в том числе действующими на границах Египта, Иордании и Ливана. Кроме того, оно, вероятно, будет сотрудничать с ЦАХАЛом и ШАБАКом.



"Это ознаменует появление специализированного подразделения, которое будет бороться с контрабандой оружия и внесет значительный вклад в укрепление безопасности и суверенитета Израиля на его восточной границе. После долгих лет забвения мы продвигаем и предпринимаем шаги в соответствии с бескомпромиссной политикой, которую я возглавляю в борьбе с преступными организациями и террором", – добавил Бен-Гвир.



