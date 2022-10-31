



Бен-Гвир: "Сотрудничество со Смотричем продолжится после выборов"

Лидер партии "Оцма Йехудит", которая баллотируется единым списком с блоком "Религиозный сионизм" Итамар Бен-Гвир заявил, что сотрудничество между двумя партиями продолжится после выборов.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



По словам Бен-Гвира, стороны также будут координировать свои коалиционные переговоры.



"Это правда, что мы являемся техническим блоком, и мы будем отдельными партиями, но успешное сотрудничество будет полностью продолжаться, как это было в последнем Кнессете, в котором мы тесно сотрудничали. Мы продолжим совместную работу, чтобы исправить судебную систему, укрепить еврейскую идентичность государства, защитить наших солдат и полицейских и вернуть Государство Израиль на правильный путь. Попытки вбить клин между нами не увенчаются успехом. Мы объединились ради общества, с целью формирования сильного правого правительства", - подчеркнул Итамар Бен-Гвир.