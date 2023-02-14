



Бен-Гвир: солдата, ликвидировавшего террориста, допрашивать не будут

Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир опроверг информацию о том, что солдат, ликвидировавший террориста в районе Рамот в Иерусалиме 10 февраля, вызван на допрос.



Соответствующее заявление он сделал днем, 14 февраля.



Ранее появились слухи о том, что офицеру, застрелившему террориста, было приказано явиться в следственное управление для допроса.



"Я рад сообщить, что солдату, уничтожившему террориста, не было приказано явиться на допрос. Он - герой, и он поступил именно так, как должен был", - сказал Бен-Гвир.