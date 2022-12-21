



Бен Гвир согласился на незначительные изменения в законопроекте о полиции

Глава партии "Оцма Йехудит", депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир согласился на незначительные изменения в законопроекте, которые призваны проложить путь к его скорому назначению министром национальной безопасности Израиля.



Об этом сообщает Times of Israel.



Изменения включают в себя требование к Бен-Гвиру публиковать свою политику в Интернете, а также ежегодно отчитываться о своей политике и деятельности перед Кнессетом и Комитетом по законодательству и правосудию.



Бен-Гвир согласился с требованиями, которые выдвинула оппозиция.



Ожидается, что законопроект, который передаст полицию и ее руководство под управление министра национальной безопасности, вскоре будет рассмотрен во втором и третьем чтении.

