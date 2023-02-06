



Бен-Гвир: снос дома в Иерусалиме произойдет так или иначе

Канцелярия министра внутренней безопасности Итамара Бен-Гвира ответила на новость о том, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу решил отложить снос незаконного здания в Восточном Иерусалиме.



"У министра Бен-Гвира есть четкий план эвакуации здания. СМИ составили для себя график, а затем решили, что эвакуация отложена. Министр Бен-Гвир не сказал, что эвакуация состоится завтра или еще через три дня или пять. Эвакуация произойдет так или иначе", - отметил он.



По словам Бен-Гвира, это случится, поскольку есть приказ министра и есть закон законы Государства Израиль, которые должны соблюдаться.