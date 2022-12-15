



Бен-Гвир: Шабтай сорит деньгами

Будущий министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир настаивает на контроле над бюджетом полиции.

По данным Israel Hayom, в закрытых беседах он обвинил главу полиции Коби Шабтая а растратах.

"Полиция не хочет, чтобы я контролировал их бюджет. Я настаиваю на контроле, в том числе, среди прочего, чтобы предотвратить растраты, на которые идет комиссар полиции Коби Шабтай", - сказал он.

По словам Бен-Гвира, в ходе изучения бюджета он выяснил, что Шабтай потребовал четыре вертолета Black Hawk.

"В этом нет необходимости, он может путешествовать на машине, ему не нужен вертолет. Растраты очень большие. Я считаю, что эти деньги можно пустить на повышение зарплат полицейским и обустройство полицейских участков. Вертолет Black Hawk стоит около 12 миллионов долларов. Но есть небольшие, которые стоят 2 млн. Если комиссар хочет летать, он может их купить, но зачем тратить огромные средства впустую", - возмутился он.