Бен Гвир: Ресурсов для борьбы с землетрясениями недостаточно
Министр национальной безопасности Бен Гвир обсудил готовность Израиля к землетрясениям с представителями полиции, пожарно-спасательной службы, Командования тыла, Национального управления по чрезвычайным ситуациям, Маген Давид Адом, Министерства внутренних дел и Министерства обороны.
В ходе обсуждения шла речь о подготовке министерств и аварийно-спасательных служб к первоначальным действиям в случае землетрясения.
"Органы по чрезвычайным ситуациям и безопасности Государства Израиль добились значительного прогресса, но они все еще недостаточно подготовлены к сценарию землетрясения. Существует значительная нехватка ресурсов и возможностей правительственных министерств и аварийно-спасательных подразделений Израиля, чтобы справиться с чрезвычайными ситуациями такого рода", - отметил Бен Гвир.
Министр сообщил, что проведет срочный разговор с другими причастными министерствами и с чрезвычайными органами Израиля, чтобы подготовиться к возможным землетрясениям наилучшим образом.
В ходе обсуждения шла речь о подготовке министерств и аварийно-спасательных служб к первоначальным действиям в случае землетрясения.
"Органы по чрезвычайным ситуациям и безопасности Государства Израиль добились значительного прогресса, но они все еще недостаточно подготовлены к сценарию землетрясения. Существует значительная нехватка ресурсов и возможностей правительственных министерств и аварийно-спасательных подразделений Израиля, чтобы справиться с чрезвычайными ситуациями такого рода", - отметил Бен Гвир.
Министр сообщил, что проведет срочный разговор с другими причастными министерствами и с чрезвычайными органами Израиля, чтобы подготовиться к возможным землетрясениям наилучшим образом.