



Бен Гвир: Ресурсов для борьбы с землетрясениями недостаточно

Министр национальной безопасности Бен Гвир обсудил готовность Израиля к землетрясениям с представителями полиции, пожарно-спасательной службы, Командования тыла, Национального управления по чрезвычайным ситуациям, Маген Давид Адом, Министерства внутренних дел и Министерства обороны.



В ходе обсуждения шла речь о ​​подготовке министерств и аварийно-спасательных служб к первоначальным действиям в случае землетрясения.



"Органы по чрезвычайным ситуациям и безопасности Государства Израиль добились значительного прогресса, но они все еще недостаточно подготовлены к сценарию землетрясения. Существует значительная нехватка ресурсов и возможностей правительственных министерств и аварийно-спасательных подразделений Израиля, чтобы справиться с чрезвычайными ситуациями такого рода", - отметил Бен Гвир.



Министр сообщил, что проведет срочный разговор с другими причастными министерствами и с чрезвычайными органами Израиля, чтобы подготовиться к возможным землетрясениям наилучшим образом.

